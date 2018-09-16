Статистика ударов боя Головкин - "Канело"

Второй бой вновь продлился все 12 раундов.

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в матче-реванше между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Их поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежащие Головкину, состоялся утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов победу решением большинства судей одержал Альварес.

Таким образом, "Канело" отобрал у GGG титулы, а также прибавил к коллекции пояс чемпиона журнала The Ring, который ранее принадлежал ему, и специальный пояс от WBC.



Головкин же потерпел первое поражение в карьере и не смог побить рекорд бывшего абсолютного чемпиона в среднем весе Бернарда Хокпинса.



По данным Compubox, за бой Головкин выбросил 879 ударов, из которых 234 достигли своей цели (27 процентов). Соотношение джебов составило 547 к 118 (22 процента), а силовых ударов - 332 к 116 (35).



Альварес же выполнил гораздо меньше ударов (622), но и их точность оказалась выше - 202 удара достигли своей цели (33 процента). Соотношение джебов у мексиканца составило 256 на 59 (23 процента), силовых ударов - 366 на 143 (39).

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года также в Лас-Вегасе. Тогда они не смогли выявить победителя - судьи насчитали ничью.

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