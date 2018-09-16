Гонки автобусников и борьба за пассажиров: в чем причина ДТП с участием автобусов

За весь день на один автобус приходится лишь 10-15 наличных платежей.

В последнее время возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта на дорогах Алматы. В чем причина аварий, в гонках автобусников или отвлечение на наличное обезличивание, ситуацию прокомментировал директор ТОО «Транспортный холдинг Алматы» Садир Хамраев, пишет Zakon.kz.

«До внедрения системы «Оңай» 80% из общего оборота приходились на наличную оплату, 20% на проездные. Общая сумма, основанная на данных перевозчиков, составляла около 800 млн в месяц. Если в 2016 году после внедрения системы Onay месячный оборот в пиковые периоды составлял порядка 700-800 млн, то уже через год оборот составил 1 млрд 600 млн. На сегодняшний день оборот 1 млрд 700 тыс. тенге. При том, что пассажиропоток и количество подвижного состава в целом не поменялись. Нам удалось в 2.2 раза вывести из тени оборот, который раньше оставался в карманах у водителей и кондукторов», - рассказал он.

Ранее появилась информация, что от 80 до 90% ДТП с общественным транспортом происходят из-за того, что водитель отвлекается на выдачу билета и сдачи. 97,2 % транзакций приходится на безналовый платеж по картам. За весь день на один автобус приходится лишь 10-15 наличных платежей.

«Мы специально пошли по пути популяризации безналичного платежа, карты «Оңай», развили ее и в итоге, ввели дифференцированный тариф и достигли хороших показателей, - продолжил Хамраев. - В итоге обороты перевозчиков увеличилось, налоговые обороты возросли, к тому же перевозчикам город начал платить компенсацию за перевозку льготных категорий граждан. Месячный объем компенсации 400-450 млн. Город начал субсидировать маршруты, это порядком 400 млн. Если раньше рынок был на уровне 800 млн, то сегодня он более 2 млрд».

Рынок стал прозрачным, кэшевый оборот практически сведен к минимуму. По словам директора ТОО «Транспортный холдинг Алматы», не смотря на возросший более чем вдвое капитал перевозчики не проводят должной работы.

«Оборот вырос, доходность повысилась, но заработная плата водителей, их категория остается на том же уровне. Некоторые перевозчики до сих пор работают на выполнение плана. Из-за того, что у него недостаточная заработная плата он начитает «гоняться», работать сверх смены, бороться за пассажиров. Из этих критериев складывается ситуация с ДТП», - считает Хамраев.

Внедрение терминалов разовой оплаты рассматривалось в прошлом, когда кэшевый оборот составлял более 40 %. В Транспортном холдинге считают, что при показателях менее 3% оборота введение терминалов наличной оплаты, становится нецелесообразным.

«Введение этой системы предполагает значительные капитальные затраты. Такой терминал по себестоимости дороже, чем карточный. Мы разрабатываем такой терминал, но актуальность его применения в Алматы под вопросом. Статья расходов предполагает постоянное техобслуживание и ежедневную инкассацию. Сегодня «Оңай» стал неотъемлемой частью жизни пассажиров. Это удобно, доступно и просто. Мы развиваем карту не только как транспортную, но и туристическую. В южной столице для развития туристической отрасли были введены единые карты Almaty Pass, они заменяют собой билеты на самые популярные достопримечательности города, а также предоставляют дополнительные скидки в рестораны, гостиницы, аптеки и прочие заведения. Людям нет смысла использовать кэш, они могут пользоваться картой», - отметил Садир Хамраев.

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