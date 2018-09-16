Байбек поздравил алматинцев с Днем города

Уверен, что вместе мы сумеем воплотить в жизнь наши цели и сделать Алматы городом, где каждый cможет реализовать себя, - сказал аким.

В Алматы с размахом проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Традиционно в этот день стартовал Фестиваль яблок «Apple Fest», который впервые проходит сразу на нескольких площадках: в Парке Первого Президента РК, на ул. Панфилова, площади перед Almaty Arena, на ул. Жібек Жолы, площади Абая и площади «Астана», в Центральном парке культуры и отдыха и на Көк-Төбе.

Аким мегаполиса Бауыржан Байбек поздравил с праздником горожан и гостей праздника.

«Чтобы сделать Алматы одним из лучших мегаполисов мира с высоким качеством жизни по поручению Елбасы мы начали системную трансформацию городской среды. За это время в рамках проекта «Город для людей» модернизировано 60% исторического центра, пешеходные улицы работают на экономику, стимулируя бизнес и создавая рабочие места. Алматинцы должны иметь равные комфортные условия жизни во всех частях города. Поэтому по принципу полицентричности развиваются все районы. Алматинцы уже оценили безопасность и чистоту подземных переходов. Благоустроен каждый третий двор, отремонтировано более 500 улиц, обновляются парки и скверы, расширяется озеленение, ночной облик города преобразила архитектурная подсветка 130 исторических зданий. Уважаемые алматинцы, многое еще предстоит сделать, но я уверен, что вместе мы сумеем воплотить в жизнь наши цели и сделать Алматы городом, где каждый cможет реализовать себя, где сбываются мечты. От всего сердца желаю городу и вам, дорогие алматинцы, дальнейшего процветания!», - отметил Бауыржан Байбек.

В ходе торжественного мероприятия звание "Почетный гражданин города Алматы" присвоили первой женщине-послу в истории Казахстана Акмарал Арыстанбековой, народному артисту Ескендиру Хасангалиеву и ученому-литературоведу Серику Кирабаеву.

В честь Дня города в Парке Первого Президента РК проходит презентация и установка мирового рекорда Книги рекордов Гиннеса самого длинного Құрақ көрпе. Национальное одеяло застелено на территории всего парка и в длину составляет 10 900 метров. Напомним, что к изготовлению приложили руку жители всего города и гости из регионов. Одеяло начали шить еще во время празднования Наурыз Мейрамы.

Завершится празднование Дня города концертом «B-DAY Party» в Almaty Arena и праздничным салютом в 21:00 на площади «Астана».

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