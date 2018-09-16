Альварес закатил вечеринку в ночном клубе после победы над GGG

Фото с вечеринки были опубликованы в Instagram.

Мексиканский боксер Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) после победы в рематче над казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) решил отпраздновать это знаковое событие, сообщает Sports.kz.

«Канело» с близкими и друзьями отправился в один из самых популярных ночных клубов Лас-Вегаса — XS. Фото с вечеринки были опубликованы в Instagram.

Напомним, второй бой Головкин — «Канело» состоялся утром на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением большинства голосов судей: 114-114, 115-113, 115-113. В итоге Альварес отобрал у Головкина пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также он завоевал вакантный пояс журнала The Ring и специальный пояс WBC.

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