Новый мировой рекорд установил кенийский марафонец

Новый мировой рекорд 33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд.

Элиуд Кипчоге, бегун из Кении, одержал победу на Берлинском марафоне, побив мировой рекорд, сообщает Euronews.

33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Берлине в 2014 году другим кенийским атлетом Деннисом Кипруто Киммето.

"Я очень счастлив, что смог побить мировой рекорд, - прокомментировал Кипчоге свою победу. Я верил в свою подготовку, верил своим тренерам", - поделился спортсмен.

Кипчоге считается одним из лучших марафонцев в истории и имеет титул олимпийского чемпиона на данной дистанции.

В женском марафоне в Берлине победу одержала кенийка Глэйдис Чероно с результатом 2 часа 18 минут 11 секунд.

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