Новый мировой рекорд установил кенийский марафонец
Новый мировой рекорд 33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд.
Фото : EPA/UPG16 сентября 2018, 21:13
Элиуд Кипчоге, бегун из Кении, одержал победу на Берлинском марафоне, побив мировой рекорд, сообщает Euronews.
33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Берлине в 2014 году другим кенийским атлетом Деннисом Кипруто Киммето.
"Я очень счастлив, что смог побить мировой рекорд, - прокомментировал Кипчоге свою победу. Я верил в свою подготовку, верил своим тренерам", - поделился спортсмен.
Кипчоге считается одним из лучших марафонцев в истории и имеет титул олимпийского чемпиона на данной дистанции.
В женском марафоне в Берлине победу одержала кенийка Глэйдис Чероно с результатом 2 часа 18 минут 11 секунд.
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