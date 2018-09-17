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Абель Санчес признался, что Головкин не следовал его установкам

Мексиканцу удалось победить решением большинства судей в упорном поединке.

Фото : fightnews.info17 сентября 2018, 08:56

Вчера завершился долгожданный реванш в рамках среднего веса между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает fightnews.info.

Мексиканцу удалось победить решением большинства судей в упорном поединке. После завершения вечера тренер «GGG» Абель Санчес признался, что хотел бы увидеть другой стиль ведения боя от Головкина.

«Послушайте, почему „Канело“ дрался в первом бою так, как он хотел? Мы, как тренеры, делаем свою работу — тренируем их и делаем всё, что возможно для подготовки во время тренировочного лагеря, и разрабатываем геймплан. Когда они заходят в ринг то видят вещи, которые, возможно, подходят им больше. Мы не можем их заставить делать то, чего они не хотят. Я уверен, Чепо не хотел, чтобы „Канело“ дрался так, как в первом бою. Может быть Геннадий не хотел боксировать в этот раз так, как хотел я. Поэтому, когда они заходят в ринг, то делают то, что, на их взгляд, лучше дня них. Я хотел, чтобы он дрался с „Канело“. Если Сауль в центре ринга, то нужно было драться с ним там. Геннадий посчитал, что ему лучше действовать согласно своим убеждениям. Он проделал хорошую работу», — заявил Санчес.


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