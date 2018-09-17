Двух серийных автоворов задержали в Алматинской области

Преступный дуэт талдыкорганцев орудовал в селах, расположенных близ областного центра.

В Алматинской области пресекли преступную деятельность двух жителей Талдыкоргана, длительное время обворовавших автомашины сельчан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

На данный момент подозреваемым инкриминируют 20 фактов краж, зарегистрированных с начала года в Ескельдинском районе. Кроме того, их проверяют на причастность к другим преступлениям аналогичного характера.

«Одному из задержанных мужчин, ранее судимому за кражу и грабеж, исполнилось 28 лет, другому, 24 года. Согласно материалам расследования, преступный дуэт орудовал в селах Бактыбай, Шымыр, Карабулак и Ешкиолмес, расположенных близ областного центра. Обворовывали припаркованные на улицах автомашины, в их числе грузовой автотранспорт. Похищали аккумуляторы, антирадары, деньги, мобильные телефоны и другое имущество, найденное в салонах авто. Небольшая часть похищенного уже обнаружена и приобщена в виде вещдоков к материалам уголовного расследования» - проинформировали в пресс-службе областной полиции.

Досудебное расследование проводится по ст.188 ч.2 УК РК, на время которого в отношении подозреваемых избрана мера пресечения «Обязательство о явке».

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