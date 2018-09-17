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Виктория Боня опубликовала в Instagram свое мнение о Головкине

Нет равных Геннадию, - написала светская львица.

Фото : Instagram17 сентября 2018, 21:04

Экс-участница "Дом-2", российская светская львица Виктория Боня посвятила очередной свой пост в Instagram казахстанскому боксеру Геннадию Головкину, сообщает zakon.kz.

Боня опубликовала фотографию, где она стоит вместе с Геннадием, и подписала снимок на английском и русском языках:

"I will say it one more time here @gggboxing is the best! And there is no one better out there!!! Can’t wait for #revenge. Ещё раз повторюсь, нет равных Геннадию @gggboxing. СОГЛАСНЫ?? Не дождусь реванша!!!"

Все новости об этом бое смотрите здесь.


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