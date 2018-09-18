Американский посол попрощался с казахстанцами
Он признался, что будет скучать по звуку домбры и вкусу шубата.
Фото : Казинформ18 сентября 2018, 00:37
Прощальное видеообращение ко всем казахстанцам записал чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки в РК Джордж Крол. Его дипломатическая миссия в Казахстане завершена, сообщает zakon.kz.
"Ваша страна и народ наделены большим материальным и духовным богатством. Ваша чарующая история, внутренняя сила и взгляд на будущее вдохновляют меня. Я всегда буду лелеять воспоминания о том, как тепло вы меня принимали в вашей стране, в ваших домах и в ваших сердцах", - Посол США в Казахстане Джордж Крол, – сказал посол.
Обращение дипломата разместили на странице посольства США в РК в Facebook и Instagram. Свою признательность Джордж Крол выразил на казахском и английском языках.
На видео есть и музыкальные отрывки, где Джордж Крол и работники посольства исполняют гимн Казахстана.
Мне было приятно быть комиссаром павильона США на исторической выставке ЭКСПО в прошлом году, где идеи энергии будущего восхитили весь мир, – отметил Джордж Крол.
Он признался, что будет скучать по звуку домбры и вкусу шубата.
Джордж Крол работал в должности посла США в Казахстане с января 2015 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937561-9b9ad36acaa943f84f1468e1ddebea5f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...