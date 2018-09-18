Американский посол попрощался с казахстанцами

Он признался, что будет скучать по звуку домбры и вкусу шубата.

Прощальное видеообращение ко всем казахстанцам записал чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки в РК Джордж Крол. Его дипломатическая миссия в Казахстане завершена, сообщает zakon.kz.

"Ваша страна и народ наделены большим материальным и духовным богатством. Ваша чарующая история, внутренняя сила и взгляд на будущее вдохновляют меня. Я всегда буду лелеять воспоминания о том, как тепло вы меня принимали в вашей стране, в ваших домах и в ваших сердцах", - Посол США в Казахстане Джордж Крол, – сказал посол.

Обращение дипломата разместили на странице посольства США в РК в Facebook и Instagram. Свою признательность Джордж Крол выразил на казахском и английском языках.

На видео есть и музыкальные отрывки, где Джордж Крол и работники посольства исполняют гимн Казахстана.

Мне было приятно быть комиссаром павильона США на исторической выставке ЭКСПО в прошлом году, где идеи энергии будущего восхитили весь мир, – отметил Джордж Крол.

Он признался, что будет скучать по звуку домбры и вкусу шубата.

Джордж Крол работал в должности посла США в Казахстане с января 2015 года.

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