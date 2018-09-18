Казахстанский супертяжеловес выиграл седьмой бой на профи-ринге

Он стартовал в профи в сентябре прошлого года.

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (7-0, 6 КО) выиграл бой в Минске, передает Vesti.kz.

Соперником 29-летнего Кособуцкого стал 26-летний украинец Константин Довбыщенко (3-2, 1 КО). Поединок продлился все положенные шесть раундов, по итогах которых казахстанец выиграл по очкам.

Для Кособуцкого этот бой стал четвертым в 2018 году. Его карьера стартовала в сентябре прошлого года - за 12 месяцев казахстанец одержал шесть подряд досрочных побед, но теперь впервые завершил поединок не нокаутом.

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