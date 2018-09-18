Исправилась: в Павлодарской области мать спустя 8 лет вернула четверых детей

Восемь лет назад, когда за асоциальное поведение их мать лишили родительских прав, младшему не исполнилось и года.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

С иском к Кенженкольской деревне семейного типа, Песчанской специальной школе-интернату и КГУ «Жас Ұрпақ» обратилась жительница Успенского района. Женщина попросила суд вернуть ей четверых детей: троих сыновей и дочь. Самому старшему ребенку 17 лет, младшему – девять.

Восемь лет назад, когда за асоциальное поведение их мать лишили родительских прав, младшему не исполнилось и года. В суде представитель истца рассказала, что женщина вышла замуж, устроилась на работу, арендовала дом, в котором есть комнаты для каждого ребенка. Все эти годы она навещала детей в детских домах и привозила одежду и гостинцы. Сейчас она вместе с мужем и старшим сыном хочет снова воссоединить семью.

По месту жительства и работы мать характеризуют положительно. В судебном заседании представитель районного отдела образования согласилась с иском лишь частично.

- Съемное жилье, в котором сегодня проживает семья, требует тщательного ремонта, поскольку долгое время дом был заброшен. В ходе обследования жилищно- бытовых условий было установлено, что в доме имеется грибок, который необходимо вывести. Поскольку в будущем его наличие может повлиять на здоровье детей, необходимо провести хороший ремонт дома, убрать мусор во дворе, установить уборную. Истцу также необходимо решить вопрос с жильем, поскольку дом, в котором сейчас семья делает ремонт, имеет собственника, который намерен оформить наследство после смерти родителей, - рассказали в отделе образования.

Как сообщили агентству в пресс-службе облсуда, суд удовлетворил требования матери, в настоящий момент несовершеннолетние дети переданы в эту семью на воспитание.

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