В Казахстане утверждены правила формирования и оценки результатов госсоцзаказа

Только после публичного обсуждения государственными органами будут разрабатываться проекты технических спецификаций и вноситься темы и объемы финансирования в бюджетную заявку.

Министерством общественного развития РК утверждены Правила формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа, передает Zakon.kz.

Согласно правилам, формирование государственного социального заказа будет осуществляться не только на основании стратегических документов, предложений НПО и государственных органов, но и с учетом данных оценки нужд и потребностей населения. Кроме того, государственные органы будут обязаны размещать на интернет-ресурсах планируемые темы госсоцзаказа для обсуждения с НПО и гражданами.

Только после публичного обсуждения государственными органами будут разрабатываться проекты технических спецификаций и вноситься темы и объемы финансирования в бюджетную заявку.

Также для эффективной реализации социальных проектов и социальных программ государственные органы будут проводить мониторинг реализации госсоцзаказа. Согласно правилам, мониторинг проводится не реже одного раза в квартал по таким показателям, как достижение поставленных целей, сроков, решение социальных задач, охват населения и тд. Отчеты об итогах реализации социальных проектов и (или) социальных программ в рамках госсоцзаказа будут размещаться на интернет-ресурсах государственных органов.

В правилах также описаны механизмы проведения оценки результатов госсоцзаказа. Оценка результатов госсоцзаказа – это анализ полученного эффекта от реализации проектов в рамках госсоцзаказа. Она позволит определить эффективность проекта, степень удовлетворенности населения качеством услуг.

Оценка будет проводиться непосредственно после окончания проекта на основе итогов мониторинга и отчетов реализации госсоцзаказа. Проекты будут оцениваться экспертными советами по специально выработанным критериям, такие как актуальность, выполнение плана, результат проекта, вероятность продолжения деятельности, вероятность долгосрочного положительного социального эффекта и др.

Данные советы будут сформированы из числа специалистов, обладающих знаниями и опытом работы, имеющих подтверждающие сертификаты по тем направлениям, по которым реализуются социальные проекты.

Вместе с тем, по итогам экспертной оценки планируется проведение публичных обсуждений проектов оценки результатов госсоцзаказа и размещение отчета на сайте государственного органа.

Раннее министерством общественного развития РК совместно ОЮЛ «Ассоциация Развития Гражданского общества «АРГО» была организована серия обучающих курсов по подготовке специалистов-консультантов для проведения оценки проектов НПО, реализованных в рамках госсоцзаказа в регионах.

Итоги предварительной оценки результатов госсоцзаказа будут презентованы в ходе работы VIII Гражданского форума Казахстана в декабре этого года в Астане.

Кроме того, в целях повышения эффективности госсоцзаказа министерством совместно с НПО запланированы обучающие семинары для представителей государственных органов в сфере государственного социального заказа.

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