Туры по Казахстану вызывают огромный интерес - Мухамедиулы

Мы должны до конца года презентовать закон о туризме и госпрограмму развития туризма. Там уже сможем точно расписать все наши действия - министр.

Министерство культуры и спорта презентует новый закон "О туризме" и программу развития туризма до конца года. Об этом сегодня на международном туристическом форуме в Астане рассказал Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сейчас приоритет государства – развитие Щучинско-Боровской курортной зоны, Алматинского и Восточно-Казахстанского регионов. Далее, согласно приоритетам, следует весь остальной Казахстан.

"Сейчас по поручению главы государства мы должны до конца года презентовать закон о туризме и госпрограмму развития туризма. Там уже сможем точно расписать все наши действия, которые вызывают интерес. И все цифры", - сказал министр.

Он отметил, что количество инвестиций в туристическую отрасль растет на постоянной основе, а потому говорить о цифрах пока не уместно. Тем более, что Казахстан делает первые шаги в сторону развития туризма, а потому государству предстоит провести колоссальную работу по обустройству страны туристической инфраструктурой.

"Как вы знаете, в этом году Алаколь, Боровое и другие наши туристические объекты были полностью загружены, был аншлаг. Это свидетельство того, что мы ведем целенаправленную работу. И туры по Казахстану вызывают огромный интерес, и мы хотим двигаться еще активней в этом направлении. Есть огромный интерес к Казахстану, и мы должны воспользоваться этим моментом", - добавил он.

Также, по словам министра, вопрос развития туризма накануне обсуждал президент Н.Назарбаев на встрече с главой Турции в Анкаре.

"Это свидетельство того, что туризм является одним из основных направлений развития экономики не только Казахстана, но и мирового масштаба", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

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