Открыт прием заявок от отечественных компаний на участие в торговой миссии в Китай

Основной целью мероприятия является налаживание прямых контактов.

Внешнеторговая палата Казахстана приглашает отечественные компании принять участие в торгово-экономической миссии (ТЭМ), в г. Сиань (Китай), проведение которой запланировано с 19 по 21 октября 2018 года.

География проведения миссии была определена на основании собранных заявок от компаний и предпринимателей в рамках исполнения государственной программы по продвижению экспорта.

Основной целью мероприятия является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными покупателями для казахстанских предприятий, а также проведение двусторонних встреч.

ВТП покрываются следующие расходы:

- Аренда оборудованного конференц-зала для проведения ТЭМ;

- Организация кофе-брейка и обеда в день проведения ТЭМ;

- Проживание казахстанских участников (не более одного человека от предприятия и только в официальные сроки проведения ТЭМ);

- Трансфер казахстанских участников в стране пребывания.

Прочие расходы (перелет, суточные и т.д.) покрываются участниками самостоятельно.

Заявки на участие в ТЭМ принимаются до 10 октября т.г. по ссылке.

В случае возникновения вопросов обращаться к Нурсултану Нурабаеву по тел.:+7 (7172) 27 90 54 (вн.221), e-mail: n.nurabayev@atameken.kz

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