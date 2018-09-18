10 малоприятных особенностей разных стран, о которых туристам стоит знать заранее

В Великобритании на вас могут налететь чаггеры, в Индонезии нужно очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не оказаться в тюрьме, а в Австралии опасность подстерегает вас не только под ногами, но и над головой — в самом буквальном смысле.

Предупрежден — значит вооружен. Отправляясь в путешествие, следует заранее навести справки об особенностях страны, которую вы хотите посетить, иначе мелких и крупных неприятностей не избежать.

Например, в Великобритании на вас могут налететь чаггеры, в Индонезии нужно очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не оказаться в тюрьме, а в Австралии опасность подстерегает вас не только под ногами, но и над головой — в самом буквальном смысле.

AdMe.ru подготовил несколько полезных советов, которые помогут вам сберечь деньги и свои нервы в зарубежных поездках.

1. В Южной Корее не стоит рассчитывать на Google Maps

© Naver Map / Google Play

Увы, Google Maps не поможет вам построить самостоятельный маршрут путешествия в Южной Корее. Правительство этой страны не дает Google прав на использование картографических данных из-за соображений национальной безопасности. Поэтому перед путешествием в Южную Корею стоит установить одно из местных навигационных приложений. Самое популярное из них — NAVER Map, которое теперь доступно не только на корейском, но и на английском языке.

2. В Великобритании вы можете столкнуться с чересчур настойчивыми легальными собирателями пожертвований

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Для таких людей есть особое слово — «чаггер» (chugger), которое образовалось путем слияния слов charity («благотворительность») и mugger («грабитель»). Действуют эти ребята весьма решительно: буквально налетают на прохожих, жизнерадостно приветствуют их, а затем убедительно просят пожертвовать пару-тройку фунтов на благую цель. Также они могут попросить человека заполнить анкету и переводить пожертвования на ежемесячной основе.

Метод срабатывает: некоторые прохожие дают деньги просто ради того, чтобы чаггеры отвязались. Но если вы не хотите давать деньги, то лучше не вступать с уличными фандрайзерами в разговор, ведь пожертвования — это дело добровольное. В целом британцы недолюбливают чаггеров за назойливость, но относятся к ним терпимо, принимая их деятельность как один из способов осуществления благотворительности.

3. В Сингапуре запрещено есть и даже пить в общественном транспорте

Сингапур иногда называют «страной запретов», и есть за что. Вероятно, вы уже слышали о том, что курение в общественных местах карается штрафом в $ 1 000? Штраф за еду, питье и кормление ребенка грудью в общественном транспорте в этой стране скромнее — «всего» $ 500. Так что если вы едете в метро и вам очень хочется пить, то придется потерпеть.

К чему такие строгости? Дело в том, что правительство Сингапура хочет максимально предотвратить возникновение опасных ситуаций и неудобств для пассажиров. Нечаянно пролитый напиток или просыпанная еда могут испортить места для сидения, к тому же на пролитом можно поскользнуться и упасть.

4. В Индонезии вы можете оказаться в тюрьме, если наступите на кананг-сари или плохо о нем отзоветесь

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Если вы посещаете индонезийский остров Бали, то вам следует вести себя очень осторожно при виде кананг-сари — подношений индуистскому божеству Санг Хиянг Видхи Васу, которые местные жители ежедневно оставляют прямо на тротуаре. Человек, наступивший на них (пусть даже и случайно) или каким-то иным образом проявивший непочтение при виде этих даров, может заработать тюремный срок до 4 лет и крупный денежный штраф.

Так произошло с женщиной, которая назвала кананг-сари «грязными» в присутствии своей свекрови, о чем та немедленно донесла полиции. В итоге суд признал женщину (она, кстати, не исповедовала индуизм) виновной в оскорблении индуизма и отправил ее за решетку на 14 месяцев.

5. В Швейцарии почти невозможно сделать покупки после 21:00

Большинство швейцарских магазинов закрываются в 18:30 (в 21:00 по четвергам), а по воскресеньям они не работают совсем. Впрочем, есть еще и маленькие магазинчики, которые работают по собственным правилам.

Но даже если какой-то продуктовый магазин и открыт после 21:00, то алкоголь в нем вам не отпустят — его продажа в это время суток запрещена. Поэтому о покупке еды и других товаров в Швейцарии стоит позаботиться заранее. Это относится и некоторым другим европейским странам, например Австрии и Германии.

6. Из Туниса нельзя вывозить местную валюту — тунисский динар

Тунисский динар относится к так называемым «закрытым валютам», поэтому попытка вывезти его за пределы страны может обернуться неприятностями с законом. Некоторые туристы все же вывозят купюры или монеты в качестве сувениров, смешав их в кошельке с другой валютой, несмотря на риск проверки в аэропорту при выезде из Туниса. Впрочем, за мелочь или пару купюр вам вряд ли светит уголовное наказание, скорее всего, деньги просто изымут и погрозят вам пальцем.

7. Туалеты в Таиланде могут вас шокировать

Это справедливо не только для Таиланда, но и для многих других азиатских стран, где (особенно за пределами популярных туристических зон) распространены туалетные комнаты непривычного для европейцев или американцев типа.

Пользоваться такими туалетами нужно сидя на корточках, а смывать за собой предлагается при помощи ведра с водой или ковшика. Причем туалетной бумаги там тоже может не быть, так как местные жители нередко предпочитают пользоваться вместо нее водой.

8. В Италии орудуют фальшивые полицейские

В этой стране, как в некоторых других, существует риск нарваться на ненастоящих стражей порядка, которые под разными предлогами «проверяют» туристов и обчищают их карманы. Чаще всего в роли таких полицейских выступают люди в штатском (образец формы настоящих сотрудников полиции вы видите на фото), но с поддельным удостоверением.

Настоящие полицейские в штатском не проверяют документы у туристов, так как у них совсем иные задачи. Если вы столкнулись с такими требованиями, то не спешите предъявлять документы и демонстрировать содержимое своей сумки, лучше предложите вызвать настоящую полицию. Обычно этой угрозы бывает достаточно, чтобы лжеполицейские испарились.

9. В Китае вы рискуете нечаянно «сломать» такси

Всевозможные схемы обмана туристов в такси действуют практически во всех странах мира, но в Китае вас могут обвинить еще и в том, что вы нанесли ущерб транспортному средству. Делается это следующим образом: хитрец-таксист приклеивает ручку пассажирской двери на клей или скотч, а когда ничего не подозревающий пассажир пытается открыть дверь автомобиля, ручка внезапно «ломается».

Таксист поднимает крик и заставляет пассажира платить за якобы причиненный им ущерб. В таких случаях лучше всего обратиться в полицию, скорее всего, правым признают вас, а не таксиста. Ну и конечно, лучше всего заранее узнать номера лицензированных такси, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Например, в Пекине все регистрационные номера легальных такси начинаются с символов 京 B.

10. Не все в Австралии хочет вас убить, но доля истины в этой шутке все же есть

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В этой стране опасность может исходить не только от пауков и змей, но даже от безобидной на вид травы и симпатичной птицы. Сами австралийцы шутят, что с приходом весны (а в Южном полушарии, она, как известно, приходит в сентябре) у них появляются две напасти: бинди и сороки. Расскажем о них подробнее.

Австралийская бинди — это не сакральный знак на лбу, как можно подумать из названия (и даже не дочь Стива Ирвина), а зловредная трава, чем-то смахивающая на петрушку. Опасность представляет не сама зелень, а ее колючие семена, которые яростно впиваются в ноги людей (причем обувь их не останавливает) и лапы животных. Чтобы избавиться от этой напасти, австралийцы пользуются специальным гербицидом.



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Австралийские кулики-сороки на самом деле нет так уж и похожи на наших сорок и к тому же принадлежат к совсем другому виду птиц. Их главная особенность заключается в довольно агрессивном поведении в брачный период. Птицы яростно атакуют пешеходов, а также тех, кто едет на велосипеде или мотоцикле. Посмотрите, как упорно сорока преследует австралийского велосипедиста, но тот, похоже, уже давно привык к таким птичьим выходкам.

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