Как будут рассчитывать размеры земельных участков казахстанским фермерам

Расчет предельных размеров земельных участков исчисляется путем умножения базовой предельной площади земельных участков по каждому административному району области, городов областного и республиканского значения.

Приказом заместителя премьер-министра РК - министра сельского хозяйства РК от 22 августа 2018 года утверждена Методика определения предельных (максимальных) размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться у гражданина Республики Казахстан для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица Республики Казахстан и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства, передает Zakon.kz.

Как указывается, расчет предельных размеров земельных участков исчисляется путем умножения базовой предельной площади земельных участков по каждому административному району области, городов областного и республиканского значения, столице на поправочные коэффициенты землеобеспеченности, зональности и обводненности в зависимости от видов сельскохозяйственных угодий.

Базовая предельная площадь земельных участков района по видам угодий определяется от средней площади сельского округа района по землям сельскохозяйственного назначения и запаса отдельно по видам угодий (пашня, сенокосы, пастбища) в размере:

- для ведения крестьянского или фермерского хозяйства гражданам РК - пяти процентов;

- для ведения сельскохозяйственного производства негосударственным юридическим лицам РК и их аффилированным лицам - 25 процентов.

Средняя площадь земель сельскохозяйственного назначения и запаса отдельно по видам угодий (пашня, сенокосы, пастбища) сельского округа района исчисляется путем деления общей площади данного вида угодий в районе на количество сельских округов района.

Поправочные коэффициенты, применяемые при расчете предельных размеров земельных участков (землеобеспеченности, зональности по природно-сельскохозяйственным зонам, обводненности пастбищ), установлены в приложении 2 к Методике.

При расчете предельных размеров земельных участков по орошаемым сельскохозяйственным угодьям дополнительно к установленным размерам применяются следующие поправочные коэффициенты:

на незасоленные почвы, где глубина залегания грунтовых вод: пресные - более 3 метров, минерализованные - более 6 метров - 0,7;

на слабозасоленные почвы, где глубина залегания грунтовых вод: слабоминерализованные 3-6 метров - 0,8;

на средне- и сильнозасоленные почвы, где глубина залегания грунтовых вод: минерализованные - менее 3 метров - 0,9.

Предельный размер земельных участков по видам сельскохозяйственных угодий в пределах района не превышает 50 процентов от средней площади земель сельскохозяйственного назначения и запаса отдельно по видам угодий (пашня, сенокосы, пастбища) сельского округа района.

В случае превышения предельного размера земельных участков, указанного в части первой настоящего пункта, он принимается в размере 50 процентов от средней площади земель сельскохозяйственного назначения и запаса отдельно по видам угодий (пашня, сенокосы, пастбища) сельского округа района.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (17 сентября).

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