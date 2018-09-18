15 авто растонировали полицейские Алматы

11 водителей ездили без госномеров, 10 - использовали нечитаемые номера, и еще 8 ездили с подложными госномерами.

В минувшие выходные полицейские Алматы растонировали 15 автомобилей. В городе проводятся отработки по выявлению и пресечению фактов злостных нарушений установки и эксплуатации авто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"Только за последние выходные к административной ответственности привлечены 15 водителей, незаконно использовавших запрещающую пленку на автотранспортное средство. В отношении правонарушителей, в порядке статьи 590 ч. 5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях "управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения", составлены административные протоколы", - поделился начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Как отметили в Управлении административной полиции еще 11 водителей привлечены к ответственности за управление транспортными средствами без государственных регистрационных номерных знаков, 10 фактов использования нечитаемых номеров, и еще 8 случаем езду с подложными госномерами.

"Ранее мы информировали, что участившиеся факты использования подложных номерных знаков или их категорическое неиспользование указывают на низкую дисциплину водительского состава. Полицейская практика свидетельствует, что, снимая передние госномера, многие автолюбители, как правило, пытаются уйти от ответственности за превышение скоростного режима, выявляемые сертифицированным контрольно-измерительными приборами. Однако эти противоправные действия впоследствии влекут за собой ответственность", - напомнил полковник Жандос Мураталиев.

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