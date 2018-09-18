В Туркестане появятся улицы Кюль-Тегина, Алты Алаш, Мәңгілік Ел

Были присвоены наименования 330 безымянным улицам города.

В Туркестане состоялось заседание Общественного совета Туркестанской области. По первому вопросу с докладом выступил аким области Жансеит Туймебаев, рассказав о развитии города Туркестан, сообщает пресс-служба акима области.

"Вот уже 1 месяц, как мы переехали из Шымкента в Туркестан. В областном центре идет активная работа. Глава государства уделяет большое внимание развитию Туркестана", - сказал аким области.

По его словам, туристический потенциал города Туркестан очень высок.

"В прошлом году город посетило более 1 млн. 190 тыс. туристов и паломников, и в будущем планируется увеличить их количество. Для этого городу необходимо построить новый аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал, социально-культурные объекты сервисного обслуживания, подвести необходимую им инженерную инфраструктуру. С узбекской стороной предварительно согласовано открытие автобусного маршрута "Ташкент-Туркестан-Ташкент" и скоростного поезда сообщением "Ташкент-Туркестан-Ташкент", данные направлены в министерство инвестиций и развития", - проинформировал Туймебаев.

Он отметил, что все необходимые проекты включены в проект Комплексного плана и представлены в министерство национальной экономики РК.

"Мы планируем построить котельную и три подстанции, которые необходимы для строящихся новых объектов в Туркестане. На контроле вопросы обеспечения водой и газом. Для оперативного решения жилищной проблемы, за счет местного бюджета в Туркестане и Кентау начато строительство 33 жилых домов на 1956 квартир. Я еще раз призываю предпринимателей области инвестировать и работать в Туркестане. Со стороны акимата будет оказана всесторонняя поддержка. После принятия Генерального плана в Туркестане начнется активная стройка", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе заседания был рассмотрен и поддержан проект решения областного маслихата "О переименовании административно-территориальных единиц Туркестанской области" и "О присвоении наименований безымянным улицам города Туркестан и Туркестанской области".

Кроме того, были присвоены наименования 330 безымянным улицам города Туркестан. В соответствии с этим, в областном центре появятся улицы Кюльтегина, Казтуган-жырау, Ханкорган, Алты Алаш, Мәңгілік Ел, Елім-ай, Болат хан, Культобе и другие.

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