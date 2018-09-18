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Топ-10 непобежденных казахстанцев после поражения Головкина

Многие соотечественники Головкина по-прежнему сохраняют свой рекорд «чистым».

Фото : sports.kz18 сентября 2018, 20:47

Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в профессиональной карьере, но многие его соотечественники по-прежнему сохраняют свой рекорд «чистым», сообщает Sports.kz.

Топ -10 непобежденных казахстанских боксеров:

1. Канат Ислам (25-0, 20 КО) (первый средний вес)

2. Жанкош Тураров (22-0, 15 КО) (полусредний вес)

3. Иса Акбербаев (20-0, 15 КО) (первый тяжелый вес)

4. Бахтияр Эюбов (14-0, 12 КО) (полусредний вес)

5. Батыр Джукембаев (13-0, 11 КО) (первый полусредний вес)

6. Али Ахмедов (12-0, 9 КО) (полутяжелый вес)

7. Бекман Сойлыбаев (12-0, 4 КО) (второй полулегкий вес)

8. Мадияр Ашкеев (10-0, 6 КО) (первый средний вес)

9. Бобиржан Моминов (9-0, 8 КО) (полусредний вес)

10. Айдос Ербосынулы (9-0, 7 КО) (суперсредний вес).


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