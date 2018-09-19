Более 20 тысяч квартир проверили полицейские Астаны

В столице проходит ОПМ "Участок".

С 5 сентября участковыми инспекторами полиции проводится поквартирный и подворный обход участков для получения сведений о проживающих, с раздачей жителям визитных карточек с контактными данными участкового и дежурных частей ОВД, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С начала ОПМ «Участок» инспекторами произведен обход более 20 тысяч квартир и свыше 2500 частных домов. По месту жительства проверено более 900 лиц, состоящих на учете в ОВД, а также около 1700 владельцев гражданского оружия. В ходе мероприятия выявлены более 350 квартир, сдающихся внаём, информация по которым направлена в департамент государственных доходов по городу Астане.

В целом с начала оперативно-профилактического мероприятия было привлечено к административной ответственности около 3500 лиц, из них по статье «Мелкое хулиганство» выявлено более 600 нарушений, около 800 правонарушений по статье «Проживание в Республике Казахстан без регистрации, либо без документа, удостоверяющего личность».

Выявлено более 160 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан.

Напомним, сотрудники местной полицейской службы ДВД Астаны в период с 5 сентября по 5 декабря проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Целью ОПМ «Участок» является активизация работы по профилактике правонарушений на каждом административном участке силами участковых инспекторов, сотрудников миграционной, криминальной и патрульной полиции, в том числе подразделений быстрого реагирования и других служб

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