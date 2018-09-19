Новые фигуранты могут появиться в деле Храпуновых

Следствие уверено: вновь открывшиеся факты, возможно, прояснят, как работала преступная схема, организованная бывшим акимом Алматы и его родственниками.

В деле Храпуновых могут появиться новые фигуранты. Прокуроры попросили суд отправить материалы на доследование. Гособвинение считает, что в ходе следствия, возможно, были допрошены не все свидетели, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Алмас Байбараков, гособвинитель:

- Судом был направлен запрос в уполномоченный орган, на который в настоящее время в суд были представлены ответы не в полном объеме. Для установления собственников имущества, уважаемый суд, я считаю необходимым допросить указанных лиц в судебном заседании и исследовать относительно арестованного имущества, объектов арестованного имущества.

Такому неожиданному повороту подсудимые сегодня были не рады. Но следствие уверено: вновь открывшиеся факты, возможно, прояснят, как работала преступная схема, организованная бывшим акимом Алматы и его родственниками. Не исключено, что список участников преступной группы увеличится.

По данным следствия, ОПГ, созданная четой Храпуновых, занималась незаконным обогащением, продажей госсобственности и отмыванием бюджетных денег через оффшорные компании. Ущерб государству оценивается в 250 миллионов долларов. Главных фигурантов - Виктора и Лейлы Храпуновых - на процессе нет, они уже больше 10 лет скрываются от правосудия в Швейцарии. За махинации бывшего шефа сейчас отвечают его подчиненные.

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