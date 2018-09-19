Трамп хочет возвести еще одну стену против мигрантов

Строительство стены на границе с Мексикой было ключевым предвыборным обещанием Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости построить стену в пустыне Сахара, чтобы остановить миграционный поток. Об этом он сообщил главе МИД Испании Жозепу Боррелю, передает агентство Europa Press.

По словам министра, строительство стены не позволит решить проблему мигрантов в Европе, но необходимость обусловлена тем, что население Африки удвоится в ближайшие 20 лет. Европейское общество недостаточно структурированное, чтобы поглощать более, чем один процент мигрантов, особенно если они мусульмане, привел слова Трампа глава МИДа.

Борелль сообщил, что Европу может ждать новый крупный кризис, если Италия продолжит политику сокращения притока мигрантов в страну.

Строительство стены на границе с Мексикой было ключевым предвыборным обещанием Трампа. После избрания на должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. В начале августа сообщалось, что американский лидер дал распоряжение о строительстве больших участков стены.

С апреля по июнь действовала политика нулевой толерантности, позволяющая разлучать мигрантов, прибывших в Соединенные штаты с детьми, на границе. 20 июня практика разлучения детей и родителей была запрещена.

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