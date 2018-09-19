В Атырау прошел концерт Президентского оркестра службы государственной охраны РК

В праздничном мероприятии приняло участие около 1000 зрителей.

Сегодня жители и гости нефтяного региона смогли впервые насладиться прекрасной музыкальной программой Президентского оркестра службы государственной охраны РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия, в исполнении лауреата республиканских и международных конкурсов, были представлены 16 музыкальных произведений. Вышеназванная программа состояла из таких композиций, как "Кең далам", "Менің жерім, менің елім", "Елбасы", "Ұлы дала" и мн.др.

В завершение мероприятия аким Атырауской области Нурлан Ногаев поблагодарил всех делегатов из Астаны от имени жителей региона.

- Я хотел бы поблагодарить начальника канцелярии Президента Казахстана Махмуда Касымбекова, сотрудников библиотеки, а также коллектив Президентского оркестра, я надеюсь вам понравились гостеприимством атыраусцев. В рамках выставки, мы смогли насладиться замечательным и виртуозным исполнением музыкальных произведений Президентского оркестра. От имени всех жителей области и себя, хотел бы выразить вам глубокую благодарность. Президентский оркестр выступал не только в своей стране, но и показывал свой талант перед руководствами мировых держав. Для нас это большая честь, что оркестр приехал в наш регион по указанию президента. Приглашаю всех к посещению выставки, - сказал глава региона.

Отметим, что 18 сентября в Атырау состоялось торжественное открытие передвижной выставки Главы Государства "Н.Назарбаев: эпоха, личность, общество". Выставка в областном музее им. Ш. Сариева продлится на протяжении двух месяцев, вход свободный.

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