Пхеньян и Сеул договорились вывести военных из демилитаризованной зоны

Ким Чен Ын по итогам визита также пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Если это произойдет, то станет первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу.

КНДР и Южная Корея договорились вывести военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также прекратить учения вблизи демаркационной линии. Об этом говорится в военном соглашении между двумя странами, подписанном по итогам саммита в Пхеньяне с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, пишет РИА Новости.

Как следует из совместного заявления лидеров двух стран, Северная Корея пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.

Помимо этого, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог, которые сейчас разделяет буферная зона. Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.

Ким Чен Ын по итогам визита также пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Если это произойдет, то станет первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу.

Саммит КНДР и Южной Кореи проходит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

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