Глава региона назначил конечным сроком по устранению имеющихся проблем 15 октября этого года.

В ходе Бюро Политического Совета областного филиала партии "Нұр Отан" под председательством акима области – председателя ВКОФ Даниала Ахметова стал известен уровень подготовки ВКО к отопительному сезону, сообщает Инфоцентр ВКО.

В целом поставка угля крупным теплоисточникам Восточно-Казахстанской области, населению, а также бюджетным организациям проходит по графику. Однако не обошлось без проблем.

Согласно отчету заместителя акима ВКО Серика Актанова, на объектах образования по состоянию на 5.09.2018г. по Бородулихинскому, Уланскому районам и г. Риддер не были начаты поставки. Также низкие показатели поставки угля у города Семей и Глубоковского района. Как отметил заместитель акима ВКО, одной из причин образования вышеперечисленных недостатков является отсутствие исполнительской дисциплины.

- Проблемы с поставкой угля испытывают также Курчумский и Зайсанский районы. Причины повлиявшие на срыв поставки угля — это отсутствие дисциплины и системной работы управления энергетики и ЖКХ, а также некоторых акиматов городов и районов, – заявил Серик Актанов.

В ходе Бюро председатель ВКОФ партии "Нұр Отан" Даниал Ахметов объявил строгий выговор руководителю управления энергетики и ЖКХ Мурату Мусатаеву в связи с ненадлежащим отношениям к своим исполнительским обязанностям.

- Есть несоответствия между данными отчета управления энергетики и данными акимов. Это говорит о том, что управление пытается дезинформировать нас о результатах своих работ, – резюмировал Даниал Ахметов.

В завершении заседания глава региона назначил конечным сроком по устранению имеющихся проблем 15 октября этого года.

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