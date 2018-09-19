В столичном акимате заверили, что угля запасено в достаточном количестве

Общий запас угля на «тупиках» по состоянию на 19 сентября составляет 7 951 тонна.

Сегодня аким Астаны Бахыт Султанов провел ревизию наличия угля в столице. Он побывал на основных точках реализации твердого топлива, выслушал отчёты о ежедневном поступлении угля, а также дал ряд конкретных поручений по недопущению ажиотажа среди населения, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Товарный двор на Жубанова, 35 стал первой точкой посещения акима. Реализаторы угля сообщили, что сюда ежедневно поступает 10 вагонов угля марки Шубаркуль, а также 5 вагонов марки Майкуба. Наибольший спрос приходится в период с раннего утра и до обеда.

К вечеру покупателей практически нет, несмотря на то, что топлива достаточно, в том числе и самого популярного шубаркульского угля. На Коктале, 28/1 (мясокомбинат) акиму пояснили, что сюда на ежедневной основе завозят 10 вагонов угля Шубаркуль, 5 вагонов марки Майкуба и 3 вагона Каражыра. Ежедневно здесь закупаются порядка 200 КамАЗов. Отгрузка начинается в 7 утра и продолжается до 17:00 вечера. На одну машину уходит в среднем не больше 10 минут. В то же время иногда возникает ажиотаж из-за того, что некоторые водители большегрузов не соблюдают порядок очередности.

– Когда все стоят в очереди, она двигается быстро. Но, если кто-то из водителей пытается «пролезть», моментально образовывается пробка. Порой доходит и до драки. А в 17 часов отгрузка заканчивается. Поэтому те, кто не успел загрузиться, остаются до утра. Утром приезжают другие покупатели, и образуется очередь. Другая проблема – перекупщики, которые каждый день стоят здесь для перепродажи угля в близлежащие населенные пункты, – рассказал один из водителей грузовика.

В то же время реализаторы поясняют, что если бы покупатели не создавали искусственного ажиотажа, то всех клиентов отпускали бы вовремя.

«Угля хватает всем, с этим проблем нет», – говорят они.

Отметим, что общий запас угля на «тупиках» по состоянию на 19 сентября составляет 7 951 тонна. Кроме того, в столицу с 7 по 18 сентября поступило 197 вагонов, или 13 250 тонн угля.

Из них:

- 76 вагонов, или 5266 тонн Шубаркуля (13500 – 14500 тг за тонну);

- 32 вагона, или 1804 тонны Каражыра (14 000 тг за тонну);

- 5 вагонов, или 346 тонн Богатырь комир (8500 – 9500 тг за тонну);

- 67 вагонов, или 4 649 тонн Майкуба (12000 - 12500 тг за тонну).

Ранее сообщалось, управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны подписало меморандум с реализаторами угля по недопущению роста цен. Ситуация на рынке угля ежедневно мониторится столичным акиматом.

Информацию о точках продаж твердого топлива и ценах можно узнать круглосуточно по номеру 109.

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