Россиянам была презентована казахстанская модель госслужбы

Гостям из России были презентованы такие проекты как Астана – адалдық алаңы, Саналы ұрпақ, Адал жол и Protecting Business and Investments.

В Петропавловске на международно-практической конференции россиянам была презентована казахстанская модель государственной службы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление профилактики коррупции ДАРКДГСиПК по СКО.

19 сентября т.г. в рамках празднования 20-летия образования органов государственной службы Республики Казахстан по инициативе Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области проведена международная научно-практическая конференция на тему «Генезис и перспективы развития системы государственной службы». Где руководитель Аппарата Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан Саян Ахметжанов рассказал россиянам и всем участником конференции об определенных Главой государства фундаментальных принципах институционализации государственной службы, ставших основой успешного развития страны. Ознакомил участников конференции с особенностями внедрения новой системы оплаты труда госслужащих на основе факторно-балльной шкалы.

Кроме того, гостям из соседнего государства, в лице заместителя декана Сибирского института управления г.Новосибирска Виктора Зеленцова и заместителя начальника управления Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Светланы Обуховой, были презентованы такие проекты как Астана – адалдық алаңы, Саналы ұрпақ, Адал жол и Protecting Business and Investments.

Помимо гостей из Российской Федерации в мероприятии приняли участие руководители территориальных Департаментов Агентства соседних к СКО регионов Казахстана и государственные служащие г. Петропавловска.

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