Экономический обозреватель сделал заявление по Цеснабанку

Деньги начнут поступать в течение недели, таким образом, паника не оправдана.

Как стало известно из источников, близких к правительству и НБРК, сегодня подписано соглашение между Банком и Правительством, а также ФПК, сообщает zakon.kz со ссылкой на экономического обозревателя Дениса Кривошеева.

Помимо прочего, один из пунктов соглашения - срочное предоставление ликвидности.

Завтра утром по этому поводу будет сделано официальное заявление. Деньги начнут поступать в течение недели, таким образом, паника не оправдана.

Насколько я понял, правительство рассматривает Цеснабанк не только как системообразующий, но и как институт уполномоченный для работы с АПК. Его сохранность - приоритет номер один для дальнейшего развития программ поддержки села, разработанных Министерством сельского хозяйства и утвержденных Президентом, - говорит Денис.

Все требования по возврату депозитов будут удовлетворены в ближайшее время, заверили меня в банке. Таким образом, не стоит поддаваться панике. Сохранность ваших денег - такой же приоритет для всех участников процесса, как и сохранение самого института, - резюмирует обозреватель.

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