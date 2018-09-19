Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Экономический обозреватель сделал заявление по Цеснабанку

Деньги начнут поступать в течение недели, таким образом, паника не оправдана.

Фото : Total.kz19 сентября 2018, 20:45

Как стало известно из источников, близких к правительству и НБРК, сегодня подписано соглашение между Банком и Правительством, а также ФПК, сообщает zakon.kz со ссылкой на экономического обозревателя Дениса Кривошеева.

Помимо прочего, один из пунктов соглашения - срочное предоставление ликвидности.

Завтра утром по этому поводу будет сделано официальное заявление. Деньги начнут поступать в течение недели, таким образом, паника не оправдана.

Насколько я понял, правительство рассматривает Цеснабанк не только как системообразующий, но и как институт уполномоченный для работы с АПК. Его сохранность - приоритет номер один для дальнейшего развития программ поддержки села, разработанных Министерством сельского хозяйства и утвержденных Президентом, - говорит Денис.

Все требования по возврату депозитов будут удовлетворены в ближайшее время, заверили меня в банке. Таким образом, не стоит поддаваться панике. Сохранность ваших денег - такой же приоритет для всех участников процесса, как и сохранение самого института, - резюмирует обозреватель.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты