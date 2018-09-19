Турфирма в ВКО обманула клиентов на 30 млн тенге

Сейчас владелица фирмы находится под подпиской о невыезде.

В Усть-Каменогорске турфирма обманула клиентов почти на 30 миллионов тенге. Приобрести выгодные путевки решились больше 60 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В итоге вместо отдыха им пришлось расстаться с деньгами и обзавестись массой проблем.

«В марте месяце она брала за нас, с нас деньги и изначально знала, что мы уже никуда не полетим. У нас, получается, пять семей должны были лететь. У нас были чеки, ваучеры и билеты на самолеты. И все оказалось поддельным».

Как говорят пострадавшие, услугами турфирмы они пользовались не первый год. Но в этот раз их, что называется, обвели вокруг пальца. Некоторые выложили по полмиллиона тенге за путевку в Египет, которой так и не сумели воспользоваться: турфирма закрылась и с указанного адреса съехала.

Впрочем, некоторым несостоявшимся туристам удалось поговорить с хозяйкой турагентства некой Айшой Калиевой. Бизнесвумен заявила людям, что их деньги идут в оплату поездок предыдущих клиентов, а им самим придется подождать. Но огорченные туристы решили массово написать заявления в полицию, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Сейчас владелица фирмы находится под подпиской о невыезде.

«На сегодняшний день продолжают поступать заявления от жителей. Следственным отделом УВД города Усть-Каменогорска начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения по статье «Мошенничество, совершенное неоднократно», — говорит пресс-секретарь УВД Усть-Каменогорска Асель Амренова.

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