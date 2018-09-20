Казахстанцы смогут беспошлинно ввозить авто из Армении и Кыргызстана

Казахстанцы проявляют интерес к дешевым автомобилям из Армении.

За лето количество автомобилей ввезённых в Казахстан из Армении выросло в несколько раз, подсчитали эксперты. Появились даже целые схемы транспортировки машин из партнёрской страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Предложения о покупке транспортных средств по привлекательной цене замелькали на сайтах примерно три месяца назад. Стоимость новенького авто ниже почти на половину. Но объявление с одной оговоркой - легковушка стоит на учете в Армении либо в России.

«Автомобили, завезенные до 2014 года в Армению, подлежат ввозу в любую страну ЕАЭС без растаможки, нужно будет только заплатить утилизационный сбор. Поэтому эти автомобили сейчас пошли к нам, хотя логистика мне кажется не очень удобная», - сказал аналитик Алексей Алексеев.

Не очень удобной, как поясняют эксперты, оказалась не только логистика. Привлекательная на деле только цена, а вот «подводных камней» в такой покупке гораздо больше. Зарегистрировать или поставить на учёт авто ввезенный из Армении здесь не получится. Если только машина не соответствует стандартам Евро-4 и имеет все требуемые технические характеристики. Поэтому, чтобы стать полноценным владельцем, покупателю придется оформить доверенность на вождение, либо выехать в партнерскую страну и закрепить право собственности там. Но и это еще не всё.

«Согласно статьи 65 или 66 Закона о дорожном движении эти автомобили должны раз в год покидать нашу страну. Чтобы обезопасить людей, которые захотят купить такой автомобиль здесь, есть один большой совет, потому что такие автомобили нельзя продать по страховке, потому что, действительно, очень много людей покупают такие автомобили, а потом стараются от них избавиться, потому что они несут с собой ряд ограничений», - отметил аналитик Евгений Кубеков.

Сэкономив на стоимости, владельцу авто из Армении придется раскошелиться и на страховку подороже. При этом технический осмотр провести в Казахстане он не сможет, для этого хозяину необходимо выехать в страну, где зарегистрировано транспортное средство. А эта процедура должна проводиться каждый год.

«Ну, сколько мы сэкономим? Я посмотрел по объявлениям, в среднем, эти машины до пяти миллионов, основная масса 2,5 - 3 миллиона, и ниже, то есть это недорогие автомобили, сколько мы на них сэкономим? Ну, сэкономит человек миллион, подумает, мне будет выгодна эта покупка, но, что я буду делать с этим в дальнейшем? То есть ездить пока не рассыпется эта машина, либо на запчасти ее продать», - сообщил аналитик Алексей Алексеев.

На сегодня на одном из казахстанских сайтов примерно 400 предложений по продаже авто из Армении. Покупают, в основном, такие машины, по словам аналитиков, жители районов на границе с Россией.

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