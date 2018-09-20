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Ядовитые медузы появились на пляжах в Италии

Причиной их появления в Адриатическом море у берегов Италии стало, по мнению ученых, чрезмерное размножение в океане из-за промыслового вылова рыбы, которая питается личинками медуз.

Фото : © Depositphotos / grafxart20 сентября 2018, 08:13

Ядовитые медузы — кубомедузы с телом в форме колокола — появились на пляжах в итальянском регионе Апулия, сообщает РИА Новости.

"С начала июня в Адриатическом море наблюдаются ядовитые кубовидные медузы. Они были замечены в водах у мыса Гаргано, в лагуне Варано, а также недалеко от Бари", — пишет издание.

Этот вид медуз обитает в водах Атлантического океана. Причиной их появления в Адриатическом море у берегов Италии стало, по мнению ученых, чрезмерное размножение в океане из-за промыслового вылова рыбы, которая питается личинками медуз.

"Медузы приближаются к берегам из-за искусственного освещения пляжей. Поэтому туристам следует избегать купания ночью. При ожоге нужно обработать это место аммиаком и горячей водой и обратиться за медицинской помощью", — цитирует издание биолога Лукрецию Чиленти.

Кубомедузы – это группа медуз, обитающих в теплых морях. Среди них встречаются виды, ожоги которых чрезвычайно ядовиты и могут быть смертельны для человека.


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