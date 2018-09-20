Правила формирования списков избирателей для голосования утвердили в РК

Списки избирателей составляются при выборах президента, депутатов Мажилиса Парламента, маслихатов, избираемых по партийным спискам.

Центральная избирательная комиссия РК своим постановлением от 23 августа 2018 года утвердила Правила формирования списков избирателей для голосования, а также их представления в избирательные комиссии, сообщает Zakon.kz.

Списки избирателей составляются при выборах президента, депутатов Мажилиса Парламента, маслихатов, избираемых по партийным спискам.

Указывается, что список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.

Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей на основании поданного ими заявления в местный исполнительный орган с исключением из списка по месту постоянной регистрации.

Каждый избиратель вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе с момента объявления или назначения выборов.

В случае если избирателю не позже чем за 30 календарных дней до выборов стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей.

При обращении гражданина в соответствии с настоящим пунктом местный исполнительный орган организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать.

Списки избирателей составляются в алфавитном или ином порядке. В списке указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения (в возрасте восемнадцать лет - дополнительно день и месяц), индивидуальный идентификационный номер и адрес места жительства избирателя.

В списки избирателей:

- включаются граждане Республики, обладающие активным избирательным правом;

- включаются граждане по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков.

- по избирательным участкам, образованным в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, на судах, принадлежащих РК и находящихся в день выборов в плавании, включаются все граждане, которые в день проведения голосования будут находиться в названных учреждениях и организациях или на борту судна, на основе данных, представляемых руководителями названных учреждений, соответствующими акимами и капитанами судов;

- по воинским частям включаются все военнослужащие, находящиеся в воинских частях, а также члены их семей и другие избиратели, проживающие в местах расположения воинских частей, на основе сведений, представляемых командирами воинских частей. Военнослужащие, проживающие вне воинских частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях;

- по избирательным участкам при представительствах Казахстана в иностранных государствах включаются все граждане, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, граждане республики, прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина РК включаются в список избирателей.

Обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, а также по профессиональным учебным программам послевузовского образования дневной формы обучения, проживающие в общежитиях, включаются в список избирателей по месту нахождения общежития.

Гражданин может быть включен только в один список избирателей.

Также утверждены Правила сверки и представления сведений об избирателях и границах избирательных участков.

Так, сведения об избирателях по месту жительства формируются регистраторами местного исполнительного органа на основании государственной базы данных о физических лицах (ГБД ФЛ) и включают:

- сведения о личности избирателя:фамилия; имя; отчество (при наличии); число, месяц и год рождения; индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН); национальность (если указана в документах); пол;

- данные документа, удостоверяющего личность избирателя: номер документа; дата выдачи документа.

- сведения о месте жительства избирателя: название области, района, населенного пункта; улица; номер дома, корпуса, квартиры.

Регистратор обеспечивает актуальность и достоверность сведений об избирателях, избирательных участках и их границах.

Обмен информацией между местными исполнительными органами и комиссиями осуществляется с соблюдением требований законодательства о персональных данных и их защите, информационной безопасности. Информация передается по специальному каналу связи или на электронных носителях по акту приема-передачи. Акт подписывается представителями местного исполнительного органа и комиссии, указывается название файлов, их размер в байтах и общее количество записей в файле.

Передача и получение указанных сведений по техническим каналам открытых видов связи (телефонная, факсимильная связь общего пользования, радиосвязь, сотовая, сеть Интернет) не допускается.

Местные исполнительные органы представляют в соответствующие комиссии сведения об избирателях на основании данных ГБД ФЛ в электронном виде (формат MS Access) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам к 1 июля и 1 января каждого года.

Избирательные участки в установленных границах образуются решениями соответствующих акимов районов и городов по согласованию с территориальными комиссиями.

Избирательные участки образуются в целях создания максимального удобства для избирателей, с учетом местных и иных условий:

- не более трех тысяч избирателей на каждом избирательном участке;

- соблюдения границ административно-территориального устройства в административно-территориальных единицах.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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