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"Нұр Отан" организовал бесплатные курсы по английскому языку для сельских школьников

Преподавать английский язык будут носители языка и отечественные специалисты.

Фото : "Нұр Отан"20 сентября 2018, 15:11

Партия "Нұр Отан" задалась целью обучить английскому языку 7 тысяч школьников! Сегодня в 84 сельских округах и районных центрах Казахстана стартовали бесплатные факультативные курсы для учеников 9-11 классов в рамках проекта "English for Jastar".

Проект был разработан для поддержки масштабной программы по внедрению трехъязычия, которая реализуется в рамках поручения Главы государства. Он призван помочь школьникам повысить уровень английского языка и улучшить их коммуникационные навыки.

"English for Jastar" проводится в пилотном режиме и продлится 2 месяца – с сентября по ноябрь 2018 года.

Преподавать английский язык будут носители языка и отечественные специалисты, специально отобранные для этого Молодежным крылом "Жас Отан". Всего добровольцев, которые пожелали сделать свой вклад в развитие трехъязычия в республике, набралось – 141 человек. 75 из них – студенты казахстанских вузов.

Факультативные курсы по изучению английского языка организованы в 20 коворкинг-центрах, открытых по всей стране в рамках еще одного партийного проекта, а также в 64 школах Казахстана.

- На факультативах ученики будут получать более углубленные знания, нежели во время школьных занятий. Кроме того, в скором времени у детей появится возможность пообщаться с носителями языка из-за рубежа, - отметила Секретарь партии Тамара Дуйсенова.

Во все районы, где реализуется проект "English for Jastar", доставлены учебные пособия, необходимые для занятий. Для этого было выделено 172 комплекта оксфордских пособий Elementary и Pre-Intermediate. В каждый комплект входят Student`s Book для учащихся, Workbook для выполнения заданий, а также DVD-диски с фильмом на английском языке.


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