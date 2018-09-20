Поддержка предпринимательских инициатив – микрокредитование

Сроки микрокредитов составляют до 5 лет.

Сегодня у многих людей есть идеи и планы по открытию собственного дела, но не всегда есть возможности для их реализации.

В рамках Программы развития продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, реализуемой Министерством труда и социальной защиты населения РК, предусмотрена поддержка предпринимательских инициатив через микрокредитование на возвратной основе.

Участниками Программы могут стать безработные и самозанятые граждане, начинающие бизнесмены, обладающие предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста.

При этом приоритетом в предоставлении микрокредитов пользуются граждане, прошедшие курс обучения основам предпринимательства «Бастау Бизнес». Данные курсы предоставляют людям необходимые навыки предпринимательства и дают четкое понимание того, как вести собственное дело, включая знания о режимах налогообложения, законодательстве, основах маркетинга, наиболее востребованных направлениях для открытия бизнеса.

Претенденты на получение микрокредита могут напрямую либо через филиалы палат предпринимателей/акиматы обратиться в центры занятости населения для получения консультаций. При себе нужно иметь копию документа, удостоверяющего личность и, при наличии, копию документа об обучении основам предпринимательства

Сроки микрокредитов составляют до 5 лет, для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов - до 7 лет.

Максимальная сумма микрокредита составляет для сельских населенных пунктов и в малых городах - до 2,5 тысяч МРП, для развития якорной кооперации – до 5,0 тысяч МРП; в городах и моногородах - до 6,5 тысяч МРП; в городах Астана, Алматы, Актау, Атырау - до 8,0 тысяч МРП.

Воплощение Ваших целей с государственной поддержкой – это реально!

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