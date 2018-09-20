План развития НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы рассмотрели в Правительстве РК

Советом директоров утверждена новая редакция Инвестиционной политики НУХ «Байтерек».

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное очное заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе заседания рассмотрен план развития НУХ «Байтерек» на 2017-2021 гг. с учетом новых вопросов, связанных со строительством магистрального газопровода «Сарыарка», реализацией государственной программы «Нұрлы жер», внедрением продукта «Әскери ипотека» в рамках закона «О жилищных отношениях», активизацией деятельности ЭСК «KazakhExport» и др.

Советом директоров утверждена новая редакция Инвестиционной политики НУХ «Байтерек», в соответствии с которой инвестиционная деятельность холдинга и дочерних организаций направлена на приоритизацию предоставляемых мер поддержки проектам с высокой социально-экономической значимостью, в том числе согласно госпрограммам развития.

Также участниками встречи рассмотрена концепция программы «Лидеры конкурентоспособности — Национальные чемпионы 2.0» и определены условия третьего выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «НУХ «Байтерек».

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