Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

План развития НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы рассмотрели в Правительстве РК

Советом директоров утверждена новая редакция Инвестиционной политики НУХ «Байтерек».

Фото : primeminister.kz20 сентября 2018, 18:23

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное очное заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе заседания рассмотрен план развития НУХ «Байтерек» на 2017-2021 гг. с учетом новых вопросов, связанных со строительством магистрального газопровода «Сарыарка», реализацией государственной программы «Нұрлы жер», внедрением продукта «Әскери ипотека» в рамках закона «О жилищных отношениях», активизацией деятельности ЭСК «KazakhExport» и др.

Советом директоров утверждена новая редакция Инвестиционной политики НУХ «Байтерек», в соответствии с которой инвестиционная деятельность холдинга и дочерних организаций направлена на приоритизацию предоставляемых мер поддержки проектам с высокой социально-экономической значимостью, в том числе согласно госпрограммам развития.

Также участниками встречи рассмотрена концепция программы «Лидеры конкурентоспособности — Национальные чемпионы 2.0» и определены условия третьего выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «НУХ «Байтерек».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты