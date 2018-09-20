Всю Европу может смыть огромным суперцунами

Сначала океанологи думали, что "накроет" только Великобританию, но в зону поражения попали и другие страны.

Учёные из Имперского колледжа Лондона просчитали новую математическую модель суперцунами, которое может не только смыть большую часть прибрежных городов Великобритании, но и нанести непоправимый ущерб другим странам Европы, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.

Климатологи отметили, что для образования волны в 10–12 метров высотой достаточно текущих темпов роста температуры на планете.

Учёные заявили, что антарктические ледники, растопленные глобальным потеплением, могут даже спровоцировать серию цунами, которые затронут не только островную часть Европы, но и континентальную, уничтожив часть Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Германии. Исследователи отмечают, что расширение бассейна Уилкса в Восточной Антарктиде может спровоцировать подъём уровня мирового океана на четыре метра и любой катаклизм, включая даже самое слабо землетрясение, утопит Европу.

Ранее исследователи из Университета Данди в Шотландии пришли к выводу, что сейсмическая и тектоническая активность вокруг Великобритании может спровоцировать цунами, масштаб которого будет сопоставим с древним катаклизмом Стурегга, произошедшим несколько тысяч лет назад.

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