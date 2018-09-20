Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Всю Европу может смыть огромным суперцунами

Сначала океанологи думали, что "накроет" только Великобританию, но в зону поражения попали и другие страны.

Фото : topwar.ru20 сентября 2018, 21:32

Учёные из Имперского колледжа Лондона просчитали новую математическую модель суперцунами, которое может не только смыть большую часть прибрежных городов Великобритании, но и нанести непоправимый ущерб другим странам Европы, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.

Климатологи отметили, что для образования волны в 10–12 метров высотой достаточно текущих темпов роста температуры на планете.

Учёные заявили, что антарктические ледники, растопленные глобальным потеплением, могут даже спровоцировать серию цунами, которые затронут не только островную часть Европы, но и континентальную, уничтожив часть Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Германии. Исследователи отмечают, что расширение бассейна Уилкса в Восточной Антарктиде может спровоцировать подъём уровня мирового океана на четыре метра и любой катаклизм, включая даже самое слабо землетрясение, утопит Европу.

Ранее исследователи из Университета Данди в Шотландии пришли к выводу, что сейсмическая и тектоническая активность вокруг Великобритании может спровоцировать цунами, масштаб которого будет сопоставим с древним катаклизмом Стурегга, произошедшим несколько тысяч лет назад.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты