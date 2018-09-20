Правоонарушения в деятельности органов госдоходов рассмотрены антикоррупционной службой

В ходе проведения совещания были освещены результаты антикоррупционной работы ДГД по г.Алматы.

20 сентября в Департаменте государственных доходов по г. Алматы было проведено совместное совещание на тему «О принимаемых мерах по профилактике коррупционных правонарушений в ДГД по г.Алматы и рассмотрение Представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных правонарушений и нарушений законности».

В совещании приняли участие руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по г. Алматы Нурлан Шабдар, руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы Данияр Таумұрат,руководительДГД по г. Алматы Аскар Тынысбеков, заместители руководителя ДГД по г. Алматы, руководители Управлений, отделов, таможенных постов и РУГД, личный состав службы экономических расследований.

Особое внимание присутствующих обращено внимание на выявление коррупционных рисков по разрешительной, контрольно-организационной, управленческой и нормотворческой деятельности Департамента как отметил Данияр Таумұрат.

В ходе проведения совещания были освещены результаты антикоррупционной работы ДГД по г.Алматы.

Так, за 9 месяцев 2018 года в отношении должностных лиц ДГД по г. Алматы зарегистрировано – 29 досудебных расследований по фактам совершения коррупционных и должностных преступлений, что на 8% больше чем за аналогичный период 2017 года– 26 дел.

Самостоятельно УВБ ДГД зарегистрировано – 7 дел, 11 - другими правоохранительными органами и 11 – совместно с УВБ ДГД.

Кроме этого, самостоятельно УВБ Департамента выявлено – 10 уголовных правонарушений в отношении иных лиц в том числе:

- 5 дел– по фактам дачи взятки должностным лицам ДГД;

- 5 – по фактам мошенничества.

Вместе с тем, ДГД по г.Алматы проводятся совместные мероприятия с органами антикоррупционной службы. Так, за период 2018 года по зарегистрированным материалам уголовных дел совместно с ДКНБ и ДНБПК по г.Алматы привлечено к уголовной ответствености – 9 должностных лиц ДГД (5 – налоговой службы, 4 - таможенной службы).

Положительным примером являются самостоятельно выявленные УВБ Департамента за истекший период 2018 г. и направленные в суд - 4 дела по ст. 367 «Дача взятки» сотрудникам УГД Жетысуского р-на – 3, в УГД Бостандыскского р-на – 1 дело, а также 1 – дело по факту вымогательства денежных средств в сумме 70 000 долларов США за не привлечение к уголовной ответственности «лжесотрудниками» СЭР Департамента.

Так, в ходе совещания было рассмотрено представление по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления и других нарушений закона по уголовному делу в отношении сотрудников ДГД по городу Алматы Чиркова В.Ю., Калиева Ж.А. и Нагманова Е.Р. которые используя свое служебное положение, путем мошенничества завладели денежными средствами Серещева С.А. в сумме 10 тысяч долларов США. При этом, были озвучены комплекс мер, направленных на недопущение подобных фактов впредь.

В рамках проводимой работы, направленной на предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе, коррупционных, на постоянной основе осуществляется контроль и выявление участков, наиболее уязвимых к проявлениям коррупции, путем проведения внутреннего анализа рисковых зон, с дальнейшей выработкой механизма по их устранению.

Так, за проступки, дискредитирующие государственную службу (ст. 50 Закона «О госслужбе РК»), с начала года привлечены - 10 должностных лиц Департамента (таможенного поста «Жетысу» - 3, УГД Бостандыкского и Ауэзовского р-на по - 2, таможенного поста "Алмалы ЦТО", "Алматы ЦТО" и СЭР Департамента по – 1 соответственно).

В целях усиления персональной ответственности руководителей за действиями подчиненных, совершивших коррупционные правонарушения, принимаютсястрогие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Обеспечение указанных мер в отношении руководителей также озвучено на заседании Комиссии при Президенте, прошедшем 28 марта 2018 года по итогам принимаемых мер по противодействию коррупции в органах государственных доходов.

В Департаменте также усилена профилактическая работа, направленная на воспитание «нулевой» терпимости к любого рода проявлениям коррупции, ведется разъяснительная работа среди коллектива о мерах и степени ответственности за допущенные проступки, разработана и доведена до всего личного состава Департамента Памятка по противодействию коррупции. Осуществляется выезд в исправительные учреждения, а также, демонстрируются видеоролики, где осужденные и отбывающие срок бывшие коллеги, раскаиваются в содеянном и предупреждают о неизбежных последствиях за любого рода проявление коррупции. Всего с начала года было осуществлено 2 выезда, с привлечением 35 специалистов.

В дальнейшем, контролирующими органами будет усилена работа по недопущению коррупционных правонарушений среди должностных лиц и проведению действенной профилактики, а также выявление фактов системной коррупции, с целью очищения от неё не чистых сотрудников.

По итогам встречи даны рекомендации, способствующие снижению коррупции в системе госдоходов.

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