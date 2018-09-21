"Астана" сыграла вничью в матче Лиги Европы против "Динамо"

Это была первая игра против киевского "Динамо".

Футбольный клуб «Астана» провел свой первый поединок против киевского «Динамо» в рамках Лиги Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Футболисты «Астаны» на старте матча упустили несколько неплохих моментов. Особенно хорош был Кабананга, который в окружении 3 защитников ухитрился очень технично развернуться и пробить. Рядом со штангой.

Не забиваешь ты - забивают тебе на 11 минуте, к сожалению, оборона астанчан таки дрогнула. Прекрасно разыгранная комбинация позволила Виктору Цыганкову нанести прицельный удар из-за пределов штрафной. Гол получился на загляденье - было сыграно в одно касание, а завершая атаку, Цыганков пробил сходу прямо в шестерку.

Великолепный шанс в середине тайма упустил Марин Томасов - сначала ошибся защитник хозяев, выдав идеальную передачу на ход хавбеку Астаны. Томасов обыграл вратаря, но не смог забить в пустые ворота - помешал защитник, выбив мяч на угловой.

Зато корнер стал результативным для «желтых»: в результате розыгрыша от угла поля, мяч попал к Жуниору Кабананге, который не долго думая, выполнил прекрасную подачу в штрафную. И здесь блестяще сыграл другой Марин - Аничич, который головой вколотил мяч под перекладину.

Сразу после этого, казахстанцы упустили еще пару верных моментов. Сначала пробил Томасов в касание - неточно. Затем Ласло Кляйнхайслер нанес мощнейший удар издалека, выручил кипер киевлян.

До конца первого тайма киевляне пытались владеть территориальным преимуществом, Астана же отвечала кинжальными контратаками. Несмотря на то, что казахстанцы смотрелись острее и интереснее своего соперника, в самом эндшпиле первой половины забили именно хозяева. Причем гол в свои ворота привез прекрасно игравший до этого момента Ненад Эрич - голкипер выпустил мяч после отнюдь несложного паса в штрафную, чем воспользовался Денис Гармаш. Явно не ожидал такого подарка форвард киевлян, но не растерялся и поразил пустые ворота.

Второй тайм начался несколько сумбурно, допускавшие много обоюдных ошибок футболисты стремились не наступать на грабли вновь, а потому игра на некоторое время зависла в центре поля. И в этом сумбуре, вновь острее смотрелась «Астана».

После дальнего выстрела Марина Томасова мяч ушел на угловой, после подачи с которого эффектный удар ножницами нанес Педро Алмейда. Не попал по воротам. Вскоре выручил Ненад Эрич, отбивший опасный удар Цыганкова. Через некоторое время Томасов загубил еще один момент, который сам же и создал. В целом, во втором тайме астанинские футболисты смотрелись гораздо хуже, нежели в первой половине встречи. Киевляне же, не сказать, чтобы творили что-то сверхъестественное, просто качественно выполняли свою работу на каждом участке поля. В итоге «Астане» не удавалось создавать моменты в том изобилии, к которым приучили они нас в тайме первом.

Тем не менее, в добавленное время астанчанам удалось таки сравнять счет. Великолепный финт на правом фланге выполнил Педро Энрике и выдал ювелирную подачу прямо на голову Роману Муртазаеву, который с отскоком от земли поразил ворота. Боевая ничья.

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