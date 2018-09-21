Новые авто в Казахстане в среднем подорожали на 7%

Более трети покупателей предпочли автомобили не дороже 5 млн тенге.

По итогам 8 месяцев казахстанцы приобрели 36 191 новых легковых автомобилей на сумму 304,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Союз "КазАвтоПром".

Средняя стоимость легкового автомобиля составила 8 429 926 тенге и в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 7%.

По результатам января-августа более трети покупателей (37,1%) предпочли автомобили не дороже 5 млн тенге. Из них 19,7% или 7 146 единиц составили автомобили средней ценовой категории – от 3,5 до 5 млн тг (-6% к 2017 году).

Не меньшей популярностью у жителей республики пользуются автомобили бюджетного сегмента стоимостью до 3,5 млн тг. По результатам 8 месяцев т.г. их сбыт достиг 6 294 ед. (17,4%), однако доля за год снизилась на 3,3%.

В ценовом диапазоне от 5 до 7 млн тенге было реализовано 21,3% техники (7 700 ед.).

14,8% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 7 до 10 млн тг (5 348 ед.). Их доля сократилась на 1,3%.

Сегменты бизнес- (10-15 млн тг) и премиум-класса (свыше 15 млн тг) заняли соответственно 16,1% (5 822 ед.) и 10,7% (3 881 ед.) рынка первичных продаж. Общая доля техники дороже 10 млн тг выросла на 6,9% и сегодня превышает четверть первичного рынка (26,8%). Рост сбыта связан с обновлением доступной линейки седанов бизнес-класса.

Большинство позиций в рейтинге наиболее доступных легковых моделей приходится на предложения казахстанских автопроизводителей.

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