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Скончался президент Вьетнама

Страну он возглавлял с 2016 года.

Фото : Minh Hoang / Reuters21 сентября 2018, 11:37

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года в Центральном военном госпитале вьетнамской столицы. Туда он был доставлен в критическом состоянии из-за проблем с сердцем, сообщает РБК со ссылкой на издание VN Express.

Агентство Reuters со ссылкой на телевидение Вьетнама указывает, что за жизнь президента боролись как местные, так и зарубежные специалисты, однако их усилия оказались тщетны.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Долгое время он работал в органах государственной безопасности, а возглавил страну в 2016 году вместо Чыонг Тан Шанга.

Президент Вьетнама избирается Национальным собранием из числа депутатов. Формально он является главой государства, однако фактически руководство страной осуществляют генеральный секретарь Коммунистической партии и глава правительства.


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