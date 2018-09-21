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Астрономическая осень: погода в Казахстане на выходные

В западных областях сохранится тёплая погода, без осадков.

Фото : galerey-room.ru21 сентября 2018, 12:29

Синоптики рассказали, какой будет погода 22-24 сентября, сообщает Zakon.kz.

«В день осеннего равноденствия начинается астрономическая осень, и погода в большинстве областей республики ожидается по-осеннему дождливая и прохладная. Такая погода будет связана с циклоном и холодными атмосферными фронтами, смещающимися на Казахстан с районов Западной Сибири», - сообщили в РГП «Казгидромет».

Тем не менее, в западных областях республики под влиянием юго-западных тропосферных потоков и поля повышенного атмосферного давления сохранится тёплая погода, без осадков.


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