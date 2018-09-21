Астрономическая осень: погода в Казахстане на выходные
В западных областях сохранится тёплая погода, без осадков.
Фото : galerey-room.ru21 сентября 2018, 12:29
Синоптики рассказали, какой будет погода 22-24 сентября, сообщает Zakon.kz.
«В день осеннего равноденствия начинается астрономическая осень, и погода в большинстве областей республики ожидается по-осеннему дождливая и прохладная. Такая погода будет связана с циклоном и холодными атмосферными фронтами, смещающимися на Казахстан с районов Западной Сибири», - сообщили в РГП «Казгидромет».
Тем не менее, в западных областях республики под влиянием юго-западных тропосферных потоков и поля повышенного атмосферного давления сохранится тёплая погода, без осадков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4938157-d2a2bcd94929289e57b71f322079814c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...