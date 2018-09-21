Куда делись врачи? Биртанов обеспокоен избытком выпускников медвузов

В регионах не хватает до 40% врачей.

В Казахстане количество выпускающихся из медицинских вузов превышает спрос на врачей первичной медико-санитарной помощи. При этом наблюдается дефицит специалистов в регионах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.

По данным депутата Мажилиса Парламента РК Тургуна Сыздыкова, в регионах не хватает до 40% врачей, и около 60% - через 4-5 лет уйдут на пенсию. Проблему нехватки кадров подтвердил глава Минздрава. Он привёл в пример систему первичной медико-санитарной помощи. В этой связи планируется увеличить количество медицинских участков на 1,5 тыс. Для них потребуется 1,5 тыс врачей и 4,5 тыс медсестер.

«Под эту необходимость мы ежегодно планируем выпуск в наших мединститутах. Например, в этом году мы выпустили свыше 5 тыс медработников при дефиците должностей 2,8 тыс. Вышло 1,5 тыс резидентов, и мы дали возможность врачам-интернам без резидентуры сразу же пойти работать. Но вопрос - куда они делись? Здесь мы четко видим, что нет механизма закрепления, то есть они остаются в городах всеми правдами и неправдами на полставки, на 0,75 в крупных центрах и так далее и, конечно, уходят в частный сектор», - сказал министр на презентации проекта поправок по вопросам здравоохранения в Парламенте.

«Выпускников у нас достаточно. Мы даже начали снижать прием, поскольку в целом у нас обеспеченность кадрами на душу населения значительно превышает развитые страны. Просто врачи не доходят туда, куда нам нужны, они уходят даже из профессии», - добавил он.

Поэтому с 2019 года в Казахстане планируется внедрить обязательную 3-летнюю отработку выпускников в регионах. Елжан Биртанов считает, что с внедрением этого механизма, дефицита кадров в секторе не будет. Также для решения проблемы министерство заключило меморандумы с акиматами, чтобы последние предоставляли социальную поддержку молодым специалистам.

«Поскольку аким и его начальник управления здравоохранения являются собственником госпредприятия, по закону он обязан надлежащим образом обеспечить наполнение кадрами. В тех регионах, где меры поддержки оказываются, дефицит ощущается в меньшей степени. А в тех регионах, где его нет, проблемы», - пояснил Е.Биртанов.

Ещё одной причиной нехватки кадров он назвал миграцию не только внутри страны, но и за ее пределы. Здесь основным минусом в Казахстане являются зарплаты. Для решения проблемы низких зарплат со следующего года планируется повысить их на 20% работникам ПМСП. При этом повышение коснётся не всех подряд, а только тех, кто хорошо работает, перейдя на новые методы наблюдения за больными (патронаж детей, ведение беременных).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!