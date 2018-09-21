Полицейские СКО выявили более 400 нарушений правил пребывания иностранцев

В течение 4 дней полицейские проводили рейды по выявлению фактов незаконной миграции.

В Управлении миграционной службы ДВД Северо-Казахстанской области подведены итоги второго этапа республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

В течение 4 дней полицейские проводили рейды по выявлению фактов незаконной миграции и других нарушений со стороны иностранцев.

В рамках операции «Нелегал» были усилены проверки транзитного транспорта, мест компактного проживания, строительных объектов, а также всех других мест концентрации нелегальных мигрантов. В результате четырехдневной операции миграционными полицейскими было выявлено 408 фактов нарушения Правил пребывания иностранных граждан. 20 граждан РК привлечены за использование иностранной рабочей силы. Принято решений о сокращении сроков временного пребывания в отношении 112 иностранцев.

По словам и.о. начальника Управления миграционной службы ДВД СКО полковника полиции Бибигуль Абдульмановой, в целом, как показали итоги второго этапа операции «Нелегал-2018», основными нарушениями со стороны иностранцев на территории СКО являются нарушения установленного порядка въезда, выезда и пребывания в РК. По решению судов на нарушителей наложено штрафов на сумму более 1 миллиона 400 тысяч тенге.

В УМС ДВД СКО отмечают, что оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018» завершилось 20 сентября, однако ежедневная работа по выявлению правонарушений среди иностранцев будет продолжаться на постоянной основе.

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