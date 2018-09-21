В Таразе спасли самоубийцу

Сейчас с парнем работают психологи.

25-летний парень собирался спрыгнуть с недостроенного пятиэтажного здания. Забрался он туда около полудня, долго сидел и причитал, но после уговоров полицейских и психологов передумал, сообщает zakon.kz.со ссылкой на КТК.

Чтобы отговорить молодого человек, понадобилось около часа. За это время все узнали, что несостоявшийся самоубийца обижен на жизнь. Говорил: тяжело, надоело, устал, потому что даже работу, будучи финансистом, найти не смог. Уже в наркологии выяснилось, он был пьян. Теперь с парнем работают психологи. Примечательно, что недостроенное здание стало излюбленным местом для самоубийц. Это уже вторая попытка суицида за год. Весной от прыжка спасли 19-летнюю студентку медколледжа. Она пыталась покончить с собой из-за проблем в семье.

- Здесь неоднократно такие случаи происходят, но мы ничего не можем сделать. Здание еще не достроено, оно не огорожено, там постоянно кто-то собирается. Несмотря на постоянное патрулирование, уследить за всеми невозможно, - командир взвода ДПП ДВД Жамбылской области Айдар Елеукеев.

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