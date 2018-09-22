В Караганде три кандидата на госслужбу предоставили фиктивные медицинские справки

Кандидаты с «липовыми» справками свою вину не признали.

Сразу три кандидата на должность в Карагандинский департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции предоставили фиктивные медсправки, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Такие сведения обнародовали в ведомстве на специальной пресс-конференции. Будущие борцы с коррупцией не постеснялись претендовать на место столь нечестным способом, что крайне возмутило руководство департамента.

- Выявили 3 документа, которые не соответствуют действительности. Это справки формы 086. Мы - тот орган, который осуществляет противодействие коррупции, осуществляет контроль в деятельности госорганов. И при этом, вы уже на этой стадии идете на нарушение законности, - сказал заместитель руководителя Департамента АДГСП по Карагандинской области Берик Ахметов.

Как отметил Берик Ахметов, отличились как бывшие сотрудники госорганов, так и вновь поступающие на службу. Еще один «нарушитель» закона до сих пор трудится в сфере сельского хозяйства. Кандидаты с «липовыми» справками свою вину не признали. Отметив, что честно прошли осмотры в поликлиниках. Впрочем, теперь проверкой этих утверждений займется полиция. Где до сих пор расследуют еще несколько подобных случаев. Не секрет, отмечают в ведомстве, что справки формы 086 можно приобрести через интернет. Все случаи продажи, покупки, а так же участия в этом деле городских поликлиник проверит следствие.

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