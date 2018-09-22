Казахстанцы стали есть меньше мяса

За второй квартал потребление мясной продукции в городах сократилось на 2%, в сельской местности почти на 8% по сравнению с первым кварталом.

В тёплое время года казахстанцы едят значительно меньше мяса, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За второй квартал потребление мясной продукции в городах сократилось на 2%, в сельской местности почти на 8% по сравнению с первым кварталом.

Наиболее полезная и целебная конина подорожала за месяц почти на 2%, за год - сразу на 9%.

Розничные цены на мясо в городах в среднем по РК показали рост.

Так, значительнее всего подорожало мясо конины - на 1,7% за месяц, до 1694,6 тенге за кг (за год - сразу на 9,3%).

На 1,1%, до 745,7 тенге за кг, подорожали куры (при этом по сравнению с прошлым годом они подешевели на 0,9%).

Говядина, баранина и свинина подорожали за месяц на 0,2-0,3% (и плюс 6-8% год-к-году).

Потребление мяса и мясопродуктов домохозяйствами во II квартале 2018 года сократились по сравнению с I кварталом текущего года на 4,1%, до 18,7 кг в среднем на душу населения.

В городской местности снижение потребления составило 1,7%, до 19,6 кг. Но значительнее всего объем потребления мяса и мясопродуктов сократился в сельской местности - на 7,5%, до 17,4 кг в среднем на душу населения.

Из мяса особой популярности среди всех домохозяйств во II квартале 2018 года пользуется говядина - 5,9 кг на душу населения, следом идет баранина - 1,6 кг и куры - 1 кг.

В городской местности также предпочитают говядину - 6,6 кг, следом куры - 1,3 кг и конину - 0,9 кг, в сельской местности также лидирует говядина - 5 кг, затем баранина - 2,9 кг и конина - 0,9 кг.

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