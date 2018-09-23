15 самых удивительных речных монстров

После каждого фото рыб отпускают на волю.

Лишь один раз их увидев, можно навсегда потерять всякое желание даже подходить к реке.

Но для седовласого Джереми Уэйда, который ведет на Animal Planet передачу «Речные монстры», это всего лишь рыбки. И да, он действительно отпускает на волю все, что поймал.

1. Двухметровая 50-килограммовая панцирная щука, пойманная в реке Тринити в Техасе.

2. 68-килограммовая арапайма, пойманная в озере Рио Мадериа в Бразилии.



3. Огромная шестижаберная акула, пойманная в южной части африканской реки Замбези.



4. Электрический угорь из реки Амазонка, который может вырастать до 2,4 м в длину и весить до 19 кг.



5. Пресноводная рыба-пила, которая вырастает до 6 метров в длину и весит до 180 кг.



6. Огромный сиамский карп из реки Меконг. И это еще не взрослая особь. Он может вырастать до 3 метров и весить до 300 кг, что делает его одной из самых больших пресноводных рыб на нашей планете.



7. Большой пресноводный скат. Эта 180-килограммовая рыба стала самой большой, которую Джереми Уэйду удавалось поймать.



8. Терапон-голиаф – отдаленный родственник пираньи, найденный в реке Конго в самом сердце Африки.



9. 73-килограммовый сом из Северной Индии. Эта рыбка была 1,5 м от головы до хвоста, 1 метр в обхвате и с размахом хвоста в 1,1 м.



10. Протоптер. Крупнейшая особь может достигать 2 метров в длину.



11. Сом вунду, который может достигать 1,5 метра в длину, а максимальный вес его составлял 54 кг.



12. Новозеландский угорь, который может достигать 1,5 метра в длину.



13. Нильский окунь. Может вырасти до 1,8 м в длину и до 225 кг весом.



14. Черная пиранья — крупнейшая из 40 известных видов пираньи.



15. Похожий на какую-то доисторическую рыбу сом из реки Ориноко, известный в этих местах под названием кую-кую. Он может достигать метра в длину и 18 кг веса. В задней части тела рыбы есть отростки, поддерживающие хвостовой плавник, из-за чего она и похожа на рыбу-броненосца из другой эпохи.

Источник: BigPicture

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