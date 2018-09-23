После 20 лет рабства в Казахстане кыргызстанка встретилась с сестрой

Те, кто стал свидетелем, как две сестры увидели друг друга спустя 23 года, не могли сдержать слез.

51-летняя кыргызстанка Зуура Болтоева, 23 года проработавшая в Казахстане на табачных полях, смогла вернуться на родину и встретиться с сестрой, сообщает Азаттык.

Их встреча состоялась 19 сентября 2018 года в Бишкеке на праздновании юбилея Службы розыска Национального общества Красного полумесяца (НОКП) КР. Данная Служба за период своей работы в Кыргызстане помогла воссоединиться 135 семьям.

Те, кто стал свидетелем, как две сестры увидели друг друга спустя 23 года, тоже не могли сдержать слез. Бурмакан Болтоева все эти годы искала старшую сестру, не теряя надежды когда-нибудь найти ее.

- Она уехала в Казахстан в 1995 году. Мы тогда жили в городе, и ее увезли обманом. Я благодарна обществу Красного Полумесяца за то, что помогло найти сестру, - рассказывает Бурмакан Болтоева.

51-летняя Зуура Болтоева - уроженка Кара-Кульджинского района Ошской области. Неделю назад ее разыскало общество Красного Полумесяца вместе с представителями кыргызской диаспоры в Астане. Потеряв свои документы, она долгие годы не могла вернуться на родину и почти 20 лет вынуждена была работать на табачных плантациях, а также пасти скот в горах, чтобы как-то выжить и прокормиться.

- Работала на табачных плантациях, потом вышла замуж. С мужем мы прожили где-то 11 лет, потом он ушел из жизни. Мы с дочерью остались одни. Но потом мой свекор и золовка забрали ее у меня, сказав, что я не смогу ее вырастить и воспитать. В общем, когда ей было 11 лет, они забрали ее. Сейчас дочка живет в Казахстане.

А я все эти годы работала у кого придется, сменила трех хозяев, двое из них били меня, заставляя выполнять то одно, то другое. Я не знала, что родные меня ищут. Спасибо сотрудникам общества Красного Полумесяца, которые меня нашли и вернули на родину, - отметила Зуура Болтоева.

Общество Красного Полумесяца совместно с представителями кыргызской диаспоры в Астане искало Зууру Болтоеву почти три месяца. После того, как ее привезли в Бишкек, женщине обследовали медики. Сейчас готовят ей документы, удостоверяющие личность. На мероприятие, посвященное 25-летию Службы розыска Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана пришли многие граждане, которые при содействии этой службы нашли своих близких.

За время своей деятельности Служба розыска общества Красного Полумесяца получила около 3 тысяч обращений и помогла воссоединиться 135 (ста тридцати пяти) семьям. Поисковые работы в основном велись в странах СНГ.

По данным Госслужбы миграции Кыргызстана, в 2017 году из рабства были вызволены 175 кыргызстанцев. Согласно исследованиям независимых правозащитных организаций, 70% попавших в рабство кыргызстанцев составляют трудовые мигранты.

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