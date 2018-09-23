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В Атырау нашелся пропавший 22-летний парень

Полицейские посадили его в такси, на котором он и вернулся домой.

Фото : inform.kz23 сентября 2018, 17:50

В Атырау нашелся пропавший 12 сентября 22-летний парень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам 22-летнего Николая Шульца, он уехал в соседний Уральск устраиваться на работу. Но в компании, куда отправлял резюме, попросили подождать несколько дней. В один из вечеров, как рассказывает парень, его избили и ограбили. Он сообщил об этом в полицию, попросив затем помочь добраться до Атырау. Полицейские посадили его в такси, на котором он и вернулся домой.

«Главное, внук жив и здоров», - говорит его бабушка Людмила Шульц, все эти дни искавшая внука.


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