В Атырау нашелся пропавший 22-летний парень

Полицейские посадили его в такси, на котором он и вернулся домой.

В Атырау нашелся пропавший 12 сентября 22-летний парень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам 22-летнего Николая Шульца, он уехал в соседний Уральск устраиваться на работу. Но в компании, куда отправлял резюме, попросили подождать несколько дней. В один из вечеров, как рассказывает парень, его избили и ограбили. Он сообщил об этом в полицию, попросив затем помочь добраться до Атырау. Полицейские посадили его в такси, на котором он и вернулся домой.

«Главное, внук жив и здоров», - говорит его бабушка Людмила Шульц, все эти дни искавшая внука.

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