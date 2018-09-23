Названа самая вредная поза для сна

Сон в такой позе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях.

Сон на животе может привести к ряду проблем со здоровьем. Это выяснили эксперты-сомнологи из американской клиники Майо, сообщает издание Bustle.

Согласно результатам исследования, сон в такой позе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Кроме того, лежа на животе, труднее дышать. Особенно не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, так как в такой позе ухудшается кровоток.

Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, следует поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота, а также поменять матрас на более жесткий. Кроме того, ученые советуют спать в удобном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться.

В сентябре американские ученые выявили связь между недостаточным количеством ночного сна и высоким риском болезни Альцгеймера. У тех, кто жаловался на сонливость в дневное время, риск накопления амилоидных бляшек был почти в три раза выше, чем у остальных.

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